Рылов: не ожидал такого результата на дистанции 200 м на спине на ЧР

Пловец, установивший на чемпионате России рекорд Европы на дистанции 200 метров на спине, прокомментировал своё достижение.«Честно, не ожидал такого результата на 200 метрах. По ощущениям был готов немного хуже. Начал заплыв не так хорошо, но в итоге время получилось быстрее, чем на Олимпийских играх на этой же дистанции. Не скажу, что оставались ещё силы на полтинник. Под конец усталость давала о себе знать, ноги сводило. Но проплыл достаточно сильно.Если в целом говорить о чемпионате России, то на сотне немного было тяжело после кролевой эстафеты. Но думаю, на четыре с плюсом мой результат можно оценить», — приводит слова Рылова официальный сайт Всероссийской Федерации плавания.