Боброва: командный ЧМ — один из сложнейших турниров сезона

Капитан сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Токио Екатерина Боброва подвела итоги первого соревновательного дня, после которого российская команда располагается на второй позиции.

«Прежде всего хочу отметить, что командный чемпионат мира — один из сложнейших турниров сезона. Это последние соревнования в сезоне, так что у всех фигуристов присутствует усталость, что влияет на исполнение программ.

В то же время это один из самых весёлых турниров, потому что обычно ты катаешься только за себя, а тут от твоего результата зависит и выступление всей команды. Мы постараемся лучше показать себя в произвольном танце, а также надеемся на удачные выступления мужчин и спортивных пар", — приводит слова Бобровой официальный сайт Международного союза конькобежцев.