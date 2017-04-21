Боброва и Соловьёв — третьи в произвольном танце на командном ЧМ, РФ лидирует

В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России сохранила лидерство после произвольного танца. Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место. Первыми стали канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, вторыми – американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио
Танцевальные пары. После произвольного танца
1. Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже (Канада) – 113,83.
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 109,96.
3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 104,55.
Общий зачёт
1. Россия – 63.
2. США – 62.
3. Япония – 58.
4. Канада – 53.
5. Китай – 52.
6. Франция – 39.