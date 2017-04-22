Ковтун: на командном ЧМ я катался криво, но боролся за каждый элемент

Российский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями от своего выступления на командном чемпионате мира в Токио. В короткой программе Максим показал 11-й результат, а в произвольной стал 10-м.

«Очень люблю участвовать в командном турнире. Это самый любимый мой старт. Здесь, в Японии, на World Team Trophy, очень классная обстановка. Нет такого напряжения, как на соревнованиях. Все ребята приезжают сюда, чтобы принять участие в таком замечательном шоу. Здорово, что есть возможность прийти посмотреть и поболеть за команду, за своих спортсменов, чего в принципе не может быть на других турнирах, потому что там чёткое расписание, что нужно делать, когда. Уровень организации WTT просто супер. Все продумано до мелочей, чтобы спортсменам было удобно, комфортно, начиная от еды и заканчивая интернетом, который есть даже в автобусе. И публика здесь очень классная — всех спортсменов поддерживает.

Конечно, хотелось выступить более достойно. Но сейчас конец сезона, и сохранять себя в тонусе даже тогда, когда основные старты уже позади – для меня это очень полезный опыт. По баллам я намного оштрафовал себя, допуская нелепые ошибки. Но я вышел со льда с полным пониманием того, что боролся до конца. Да, я катался криво, не всё получалось, было непросто тащить программу, но я боролся за каждый элемент, держался до конца», — приводит слова Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.