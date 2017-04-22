Итальянский гонщик «Астаны» Скарпони погиб после столкновения с грузовиком

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астана» погиб в результате дорожного происшествия. 37-летний спортсмен тренировался в Филоттрано, где на перекрёстке его сбил грузовик. Водитель не заметил Микеле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Скарпони должен был стать капитаном «Астаны» на веломногодневке «Джиро д’Италия», а в середине апреля выиграл первый этап многодневки «Тур Альп».

Наибольшего успеха в карьере Скарпони добился на «Джиро д'Италия – 2011», когда стал победителем генеральной классификации.