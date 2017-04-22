Занкишев и Денисов завоевали бронзу ЧЕ по дзюдо в весе до 100 кг

Россияне Казбек Занкишев и Кирилл Денисов стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по дзюдо в Польше в весовой категории до 100 кг. Победу одержал азербайджанец Эльхан Маммадов.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша
Мужчины. До 100 кг
1. Эльхан Маммадов (Азербайджан).
2. Сириль Маре (Франция).
3. Казбек Занкишиев (Россия) и Кирилл Денисов (Россия).
Свыше 100 кг
1. Гурам Тушишвили (Грузия).
2. Адам Окруашвили (Грузия).
3. Лукаш Крпалек (Чехия) и Рой Мейер (Нидерланды).
Женщины. До 78 кг
1. Одри Чумео (Франция).
2. Гусье Стинхус (Нидерланды).
3. Абигаль Жо (Венгрия) и Натали Пауэлл (Великобритания)…
9-16. Антонина Шмелёва (Россия).
Женщины. Свыше 78 кг
1. Марина Слуцкая (Белоруссия).
2. Светлана Яромка (Украина).
3. Лариса Черич (Босния и Герцеговина) и Каролин Вайсс (Германия)…
9-16. Ксения Чибисова (Россия).