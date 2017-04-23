Кейтани в третий раз выиграла Лондонский марафон, установив мировой рекорд

Кенийка Мэри Кейтани победила в международном Лондонском марафоне, установив новый мировой рекорд для забегов без участия пейсмейкеров. Кроме того, это второй результат в истории. Кейтани стала трёхкратной победительницей соревнований. Второе место заняла Тирунеш Дибаба из Эфиопии, а замкнула тройку лучших её соотечественница Аселефех Маргиа.

Лёгкая атлетика. Международный Лондонский марафон. Лондон, Великобритания

Женщины. Марафон

1. Мэри Кейтани (Кения) – 2:17.01.

2. Тирунеш Дибаба (Эфиопия) – 2:17.56.

3. Аселефех Маргиа (Эфиопия) – 2:23.08.