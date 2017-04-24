«Дина» и «Прогресс» одержали победы в 21-м туре ЧР по мини-футболу

Лидер чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги московская «Дина» в матче 21-го тура на своей площадке разгромила «Новую генерацию» из Сыктывкара со счётом 6:1. Хет-трик в составе «Дины» оформил Янар Асадов.

В другом матче игрового дня «Прогресс» в родных стенах обыграл «Синару» со счётом 6:4.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур

«Дина» (Москва) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 6:1 (4:0).

Голы: Семикин, 11 (а/г), Асадов, 14, 19, 25, Заболонков, 27, Чистополов, 50 – Лялин, 31.

«Прогресс» (Глазов) – «Синара» (Екатеринбург) – 6:4 (1:0).

Голы: Райхель, 25, Разуванов, 26, Козлов, 27, Качер, 31, Гуляйкин, 45, Катанэ, 50 – Герасимов, 31, Шистеров, 41, Демин, 43, Сорокин, 47.