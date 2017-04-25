Дьяченко: нравится, как «Спартак» играет, особенно первые 20 минут каждого матча

Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне в гребле на байдарках Александр Дьяченко рассказал, что не жалеет о том, что не стал футболистом, а также признался в симпатиях к московского «Спартаку».

«Любой спортсмен скажет, что именно его вид – лучший. Я люблю греблю. Я хочу её развивать, делать более популярной. Я добился здесь успехов. И мне всегда нравилось то, чем я занимаюсь. В конце концов, тренировки были разнообразные – мы и плавали, и в тот же футбол гоняли, и в баскетбол, и на лыжах бегали. А футболистам я не завидую. Хотя и есть определённое непонимание – почему одни ребята приносят своей стране победы на чемпионатах мира, Европы, а другие – просто играют за клубы в чемпионате России, но получают в сотни раз больше?

В этом сезоне нравится «Спартак». Именно тем, как играет. Особенно в первые 20 минут каждого матча. Видимо, Массимо Каррера что-то интересное в команду принёс, да и мотивация имеет не последнее значение. А вообще последние года три болею за «Ювентус», — приводит слова Дьяченко «Советский спорт».