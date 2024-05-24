В Швейцарии обсудили первоначальный проект зимних Олимпийских игр — 2038

В четверг, 23 мая, руководители Швейцарского олимпийского комитета (Swiss Olympic) на внеочередном заседании Спортивного парламента в Иттигене обсудили первоначальный проект программы будущих зимних Олимпийских игр 2038 года. Президент Швейцарского олимпийского комитета Юрг Шталь поблагодарил делегатов за поддержку проекта.

«Широкая поддержка очень важна для пути, который мы выбрали, чтобы однажды снова принять зимние Игры в качестве страны зимних видов спорта», — приводит слова Юрга Шталя Fondo Italia.

Как и в случае с Францией и Ютой (США), эта поддержка даёт членам Swiss Olympic возможность начать новый этап диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК), который позволит швейцарскому заявочному комитету продолжить разработку проекта до конца 2027 года, когда заявка будет официально представлена.