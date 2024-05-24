Андреа Вендраме выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия»

Итальянский велогонщик Андреа Вендраме из команды Decathlon AG2R La Mondiale Team одержал победу на 19-м этапе многодневной гонки «Джиро д’Италия».

«Я мечтал о таком дне», — сказал Вендраме на пресс-конференции.

В рамках 19-го этапа Пелайо Санчес финишировал вторым, проиграв 54 секунды. Георг Штайнхаузер — третий (+1,07), Хонатан Нарваэс — четвёртый (+2,27), а далее Люк Плапп с тем же временем. В общем зачёте сейчас первое место занимает Тадей Погачар, второе – Даниэль Фелипе Мертинес, а третье – Герайнт Томас.

19-й этап «Джиро д’Италия» — это 157-километровый маршрут от Мортельяно до Саппады, где спортсменам предстояло пройти три горные категории. Дюронский перевал (6,9 км), Селла Валькальда (8,9 км) и Чима Саппада (10,7 км).