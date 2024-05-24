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Россиянин Семененко стал серебряным призёром чемпионата Европы по стендовой стрельбе

Россиянин Семененко стал серебряным призёром чемпионата Европы по стендовой стрельбе
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Россиянин Анатолий Семененко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по стендовой стрельбе.

Он выступал в ските и уступил представителю Германии Свену Корте. Третьим стал украинец Андрей Кобзарук.

Бронзу в ските завоевала также россиянка Дарья Туруло.

Известно, что для квалификации на Олимпийские игры в Париже спортсмены должны поучаствовать в двух соревнованиях под эгидой ISSF. Всего на Олимпиаду будут допущены 340 стрелков, по 170 каждого пола. Участвовать они будут в 15, которые включают в себя пистолет, винтовку и стендовую стрельбу у мужчин и у женщин.

Напомним, из России могут поехать всего 55 спортсменов, которых допустит Международный олимпийский комитет. При этом спортсмены будут исключительно под нейтральным статусом, а все их награды не будут учитываться в общем медальном зачёте.

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