Дьяченко: допустили с припиской — доказать не можем, но всё равно вам не верим

Олимпийский чемпион Игр-2012 в гребле на байдарке Александр Дьяченко, которого в последний момент не допустили к участию в Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро из-за упоминания в докладе Макларена, а позднее разрешили участвовать в соревнованиях, прокомментировал произошедшее.

«Самое обидное – даже никто не извинился! Будто не было ничего. Правда, надо признать – наша национальная федерация была единственной, кто хоть как-то попытался разобраться в этой ситуации, за что ей и лично её президенту Евгению Архипову большое спасибо. Наши адвокаты провели хорошую работу — собрали все ошибки, все нестыковки, все путанные, сфальсифицированные показания из доклада Макларена и их предъявили. Федерация пообещала дать ответ в течение 30 дней. Через 20 дней в Москву пришла бумага: «Всё хорошо, выступайте дальше». С очень «забавной» припиской в конце, в духе: «У нас нет доказательств, но мы знаем, что гребцы российской сборной сидят на допинге. И эт– плевок в лицо чистым спортсменам». Не дословно, но смысл такой. Мол, доказать ничего не можем, так что ладно, выступайте. Но мы всё равно вам не верим… Извинения? Бросьте! Подумаешь, пропустили Олимпиаду. Зато есть условие: каждый российский гребец, чтобы принять участие в международных стартах, должен сдать минимум две допинг-пробы независимым лабораториям ВАДА в других странах.

Олимпиада в Токио? Да, но тут не всё просто. Наш с Юрой Постригаем вид – байдарка-двойка на 200 м – на Играх-2016 был представлен в последний раз. Теперь его из олимпийской программы убирают. В мае как раз должны утвердить изменения на сессии МОК. Теперь будет четвёрка на 500 м. Делается это вроде исходя из политики гендерного равенства – мужские виды сокращают, добавляют женские… Хотя, на мой взгляд, гребля на байдарках и каноэ совсем не женский вид. Как бокс или тяжёлая атлетика. Впрочем, неважно. А нам теперь придётся полностью перестраиваться на новую дисциплину. Непросто собрать команду. У нас её пока нет, хотя должна появиться к маю, когда пройдет Кубок России. Сейчас в Краснодаре стартует сбор, будем заниматься этим вопросом, проводить кастинг, так сказать. Конечно, задача сложная. Надо не просто собрать четвёрку сильных гребцов. Надо ещё, чтобы они подходили друг другу», — приводит слова Дьяченко «Советский спорт».