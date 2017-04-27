Определён состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ в Сербии

6-7 мая в Нови-Саде (Сербия) в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе пройдут соревнования по греко-римской борьбе. Официальный сайт ФСБР опубликовал состав сборной России на этот турнир.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе. Нови-Сад (Сербия). Состав сборной России по греко-римской борьбе
До 59 кг — Мингиян Семёнов.
До 66 кг — Артём Сурков.
До 71 кг — Абуязид Манцигов.
До 75 кг — Чингиз Лабазанов.
До 80 кг — Адлан Акиев.
До 85 кг — Давит Чакветадзе.
До 98 кг — Никита Мельников.
До 130 кг — Виталий Щур.