Определён состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ в Сербии

Янко: думаю, к началу сезона вопрос с дисквалификацией тренеров урегулируют

Созыкин и Грибанов – девятые после стартового дня «Йерской регаты» в «470»

Мяус: не знаю, кого хотел подставить «Енисей», но подставил прежде всего ребят

Ефимова со своей командой проведёт два трёхнедельных сбора на Кипре

Губерниев: Шипулин из Пхёнчхана без личной золотой медали не вернётся

Абрамов: МФК «Спартак» рассчитывал на большее — играть в финале как минимум

Бител: нет никаких гарантий, что Шобухова вернёт призовые Лондонскому марафону

ВАДА ответило на критику Мутко о «туринаболе, который можно найти в кофе»

Директор «Енисея»: все поездки сборной России – за счёт ФХМР

Россия лишена золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м из-за допинга у Кривошапки

Мальков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге

Далалоян: когда меня вынуждают делать так же, как все, я сопротивляюсь

В. Курбатов: тяжёлые нагрузки и ненужная терапия Чёгина отразились на дочери

Жуков: ОКР принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане

Стокгольм не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026

Иванов/Созонов и Червякова/Морозова вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону

Ронни О'Салливан проиграл Дину Джунху в 1/4 финала ЧМ по снукеру в Шеффилде

Сазертон: мне не нужна медаль Черновой, она грязная и испорченная

Сборная России по кёрлингу в экстра-энде обыграла словаков на ЧМ в дабл-миксте

Макларен: спрашиваю себя, а есть ли у МОК и ВАДА желание что-то менять?

Хёрманн: Пхёнчхан не должен стать вторым Рио-де-Жанейро в плане допуска россиян

598 спортсменов вошли в расширенный состав сборной России на Игры-2018

Эннис-Хилл: не думаю, что Чернова извинится за использование допинга

Хокинс стал последним полуфиналистом чемпионата мира по снукеру

Щекотурова стала второй на турнире по конкуру в Испании

Механиков стал пятым на юношеском чемпионате Европы в классе «Лазер 4.7»

Сборная России по кёрлингу вышла в 1/8 финала ЧМ в дабл-миксте

Дрёмин и Грачёв вышли во второй круг чемпионата Европы по бадминтону в Дании

«Университет-Нева» стал полуфиналистом чемпионата России по гандболу

Созыкин и Грибанов – пятые после двух дней «Йерской регаты» в классе «470»

Неборако победила в сольной технической программе на ЧР по синхронному плаванию

Майорова: на чемпионате Европы волан медленный, им трудно пробивать защиту

Кравцов: решение по главному тренеру сборной РФ по биатлону примет Колобков

Паркин: ответа от IAAF на своё письмо ВФЛА не получила. Полагаю, его и не будет

Поздняков о словах Хёрманна: в сухом остатке будут только факты

Цветков: решение объединить группы Гросса и Падина позитивное, я поддерживаю

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2017/18

Определён состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ в Сербии

Ефимова: я вообще нервничаю, когда у меня редко берут пробы

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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