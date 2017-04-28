Карлов: сборной РФ по гандболу по силам хорошо сыграть со Швецией в отборе на ЧЕ

В сезоне-2016/17 22-летний разыгрывающий Игорь Карлов помог краснодарскому СКИФу завоевать Кубок России, одолев в финале бессменных чемпионов страны «Чеховских медведей». После победы гандболист получил вызов на сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы с командой Швеции, которые пройдут 3 и 6 мая.

«Знаете, на вызов в сборную надеешься всегда, если показываешь достойную игру. А мы и по сезону идём неплохо, и Кубок России выиграли. Так что ожидать вызова я был, наверное, вправе. Другое дело – пока не знаю, попаду в окончательный список или нет. Но на тренировках я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы на этот раз попасть в основной состав.

Официальных матчей у меня в активе нет, только два товарищеских. На «Рождественском турнире» в Москве сыграл пару-тройку минут с голландцами, а ещё играл на выезде с Сербией в одной встрече, забил один гол.

Перед чемпионатом Европы-2016 я понимал, что пробиться в состав будет крайне тяжело, ведь Павел Атьман и Дмитрий Житников – игроки очень высокого класса, а я был совсем «зелёным». Скорее, тогда тренеры приглашали меня, чтобы посмотреть, оценить возможности. Сейчас немного повзрослел, набрался опыта и стал играть на более высоком уровне.

Играл ли когда-нибудь против шведских команд? Нет, не приходилось – ни в юниорской сборной, ни в молодёжной. Так что про нынешнюю команду знаю только то, что там собраны очень сильные игроки. У них тоже была смена поколений, и сейчас сборная Швеции играет на высоком уровне. Но нам по силам сыграть с ними хорошо», — сказал Карлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.