Американский велогонщик Янг скончался после падения на этапе «Тура Хилы»

Американский велогонщик Чад Янг из команды Axeon Hagens Berman скончался после падения на этапе гонки «Тура Хилы» в прошлое воскресенье. Гонщик упал на одном из спусков, который известен своей сложностью и травмоопасностью.

21-летний Янг получил тяжелые травмы головы и скончался в пятницу вечером в больнице, в окружении своей семьи.

«Мы потеряли друга, товарища и члена семьи. У меня нет слов, которые могут выразить всю боль от этой потери. Могу только сказать, что я благодарен судьбе за то, что знал его и имел возможность разделить его страсть к велогонкам», — приводит слова генерального менеджера Axeon Hagens Berman Акселя Меркса пресс-служба команды.