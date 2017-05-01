Стали известны победители «Весенних стартов» по парусному спорту

В Геленджике прошли традиционные всероссийские «Весенние старты» по парусному спорту. Официальный сайт Федерации парусного спорта России опубликовал список победителей соревнований.
Парусный спорт. «Весенние старты». Геленджик. Победители
«Луч-радиал» — Михаил Ехичев (Рыбинск).
«Лазер 4.7». Юноши — Андрей Кирячек (Краснодар). Девушки — Дарья Кузнецова (Сочи)
«Лазер-радиал». Юноши — Глеб Щербаков (Краснодар). Девушки — Анастасия Сабурова (Краснодар).
«420». Юноши — Михаил Саховский/Игорь Малявский (Сочи). Девушки — Софья Бугакова/Лидия Яшина (Сочи).
«29-й» — Виктор Янченков/Дмитрий Перфильев (Геленджик).
«Оптимист». Юноши — Павел Евдокимов (Сочи). Девушки — Елизавета Жданова (Краснодар).
«Зум 8». Юниоры — Антон Асанов (Приморск). Юниорки — Полина Тутушева (Тольятти).
«Кадет». Юноши — Нуры Хыдыров/Егор Михайлов (Миасс). Девушки — Валерия Комлева/Милена Кузьмина (Снежинск).