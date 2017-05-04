Минспорт РФ признал выступление российских фигуристов удовлетворительным

Экспертный совет Министерства спорта РФ признал итоги выступления сборной России по фигурному катанию в завершившемся сезоне удовлетворительными, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На шести этапах Гран-при россияне завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей — в общей сложности 17. На чемпионате Европы спортсмены из России положили себе в копилку 6 медалей из 12 разыгрываемых: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Чемпионат мира принёс российским фигуристам 1 золото и 1 бронзу.