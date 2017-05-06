Щур завоевал бронзу в весе до 130 кг на ЧЕ по греко-римской борьбе в Сербии

Российский борец греко-римского стиля Виталий Щур завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг на чемпионате Европы, проходящем в Сербии. Победу одержал турок Рыза Каяалп, который в финале одолел венгра Балинта Лама, ставшего обладателем серебра. В весе до 98 кг победил норвежец Феликс Балдауф.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Греко-римская борьба. Весовая категория до 98 кг
1. Феликс Балдауф (Норвегия).
2. Александр Грабовик (Беларусь).
3. Балаш Кисс (Венгрия) и Артур Алексанян (Армения).
До 130 кг
1. Рыза Каяалп (Турция).
2. Балинт Лам (Венгрия).
3. Виталий Щур (Россия) и Леван Арабули (Грузия).