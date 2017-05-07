И. Полянский — седьмой на этапе КМ по триатлону в Чэнду

Умер старейший олимпийский чемпион США, завоевавший «золото» в 1936 году

Харрисон выиграла забег на 100 м с барьерами в Дохе со сломанной рукой

Тедеев: российские «вольники» могли завоевать и 4-5 золотых медалей на ЧЕ

Россиянки — вторые в произвольной программе команд на КЕ по синхронному плаванию

Лесун преодолел квалификацию на этапе КМ по современному пятиборью в Венгрии

Кипчоге пробежал марафон в Монце на 2 минуты 23 секунды быстрее мирового рекорда

«Сибиряк» разгромил «Прогресс» в первом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Спортивный директор Bardiani CSF: мы рассержены поступками Руффони и Пирацци

Сурков — в финале ЧЕ по греко-римской борьбе, Семёнов и Щур поспорят за бронзу

«Газпром-Югра» в серии пенальти победил «Тюмень» в первом матче 1/4 финала ЧР

Шахмурадов: чемпионат Европы по борьбе у россиянок получился неровный

Аношкин и Анюшина победили в гребле на байдарках-одиночках на 500 м в КР

«Дина» обыграла «КПРФ» в первом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Денисенко и Зайцева завоевали бронзовые медали ЧЕ по каратэ

Алипов завоевал бронзу этапа КМ по стендовой стрельбе в трапе

Первый этап летнего Гран-при ВФЛА состоится 25-26 мая в Сочи

«Синара» выиграла у «Динамо» в первом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Рапирист Сафин завоевал бронзу на этапе КМ по фехтованию в Санкт-Петербурге

Мужская сборная России по гандболу уступила Швеции в отборе ЧЕ-2018

Грайпель выиграл второй этап «Джиро д'Италия» и вышел в лидеры общего зачёта

Губайдуллина стала второй на третьем этапе КМ по современному пятиборью

Семёнов — бронзовый призёр ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 59 кг

«Художница» Владинова победила в индивидуальном многоборье на этапе КМ

Сурков выиграл ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 66 кг

Коблова: мне не свойственно так проигрывать. Наверное, это был не мой ЧЕ

Щур завоевал бронзу в весе до 130 кг на ЧЕ по греко-римской борьбе в Сербии

Бажина завоевала два золота ЧР по прыжкам в воду за день

Сидорова стартует в «Бриллиантовой лиге» в Риме, Клишина — в Юджине и Осло

Азеведо: без помощи команды Закарин мог бы потерять больше минуты

Американский бобслеист Холкомб умер в возрасте 37 лет

Сборные Таити и Бразилии встретятся в финале ЧМ по пляжному футболу

Зубков: до сих пор не верю в уход из жизни Стивена Холкомба

Бондаренко — вторая на этапе Кубка мира по велоспорту BMX в Нидерландах

Шпажистка Мартынюк — пятая на этапе КМ по фехтованию в Рио-де-Жанейро

Блэкман: вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагичной потерей Холкомба

Майерс: моё сердце разбито смертью Холкомба, и я всё ещё шокирована

Сурков: в схватке со Штефанеком был готов и к провокациям, и к зацепам

Каннингем: Холкомб был лицом американского спорта, это огромная потеря

Киселёв и Старкова — чемпионы России в марафонском беге

И. Полянский — седьмой на этапе КМ по триатлону в Чэнду

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

Проголосовало: 4471