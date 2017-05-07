И. Полянский — седьмой на этапе КМ по триатлону в Чэнду

Австралиец Мэтью Хаузер победил на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду. Среди россиян лучшим стал Дмитрий Полянский, показавший седьмой результат. В женских соревнованиях первенствовала британка Нон Стэнфорд, а россиянка Елена Данилова заняла десятое место.
Триатлон. Этап Кубка мира. Чэнду, Китай
Мужчины
1. Мэтью Хаузер (Австралия) – 26.46.
2. Ростислав Певцов (Азербайджан) – 26.48.
3. Люк Уиллан (Австралия) – 26.50…
7. Игорь Полянский (Россия) – 27.00…
28. Дмитрий Полянский (Россия) – 28.00.
Женщины
1. Нон Стэнфорд (Великобритания) – 29.36.
2. Лаура Линдеман (Германия) – 29.40.
3. Кирстен Каспер (США) – 29.42…
10. Елена Данилова (Россия) – 30.00.