«Ростов-Дон» одолел «Битигхайм» в первом финальном матче Кубка ЕГФ

Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» в первом финальном матче Кубка ЕГФ на выезде обыграли немецкий «Битигхайм» со счётом 28:25. Самой результативной в составе российского клуба стала Александрина Кабрал Барбоса, забившая семь мячей. Шесть раз отличилась Владлена Бобровникова, четыре гола на счету Анны Сень, по три забили Майя Петрова и Виктория Борщенко.

Ответная игра между «Ростовом-Дон» и «Битигхаймом» состоится 13 мая.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал. Первый матч

«Битигхайм» (Германия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 25:28 (16:15).