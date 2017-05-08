Данилова: женщины в триатлоне на поворотах буквально плывут по головам

Россиянка Елена Данилова прокомментировала своё выступление на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду. Она продемонстрировала 10-й результат. Первенствовала британка Нон Стэнфорд.

«На финал, признаюсь, выходила несвежей: после первого дня соревнований ломило мышцы и сводило бока при каждом вдохе. Но я запретила себе думать о недугах перед гонкой и выступала уже с хорошим настроем. Старт на плавании я взяла вполне прилично, но женщины в триатлоне, видимо, очень любят вести себя агрессивно и на поворотах буквально плывут по головам. Мне как раз досталось – «потопили» жёстко. Из-за этого потеряла драгоценные секунды и выгодную позицию.

Казалось, на 10-километровой велосипедной дистанции уже мало шансов догнать лидирующую группу, но я это сделала где-то за 300 метров до въезда в транзитную зону. Причём, заехав туда примерно на 30-й позиции, я сумела быстро переобуться и выбежать уже седьмой! На такой короткой дистанции, когда спортсмены бегут плотной группой, важна каждая секунда. Я решила рискнуть и начать сразу на высокой скорости, чтобы бежать за спиной у лидеров. Первый круг я держалась на пятой позиции, но после поворота меня начало накрывать, и вторую половину беговой дистанции пришлось просто сражаться с собой, не позволяя себе сбавить темпа. Ведь многие соперницы были всего в двух-трёх секундах позади меня. На финишной прямой я выжала из себя последнее ускорение и отыграла одно место. После окончания гонки не было сил даже подняться. Считаю, что для суперспринта я выступила неплохо. Тем более что женский состав на этом этапе Кубка мира был действительно мощным. В следующие выходные я стартую на этапе Мировой серии в Японии, но уже на олимпийской дистанции», — цитирует Данилову «Весь спорт».