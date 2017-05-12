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Прокопец: ситуация с российским спортом давно перешла в политическую плоскость

12 мая 2017, пятница. 17:53. Другие

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что российскому спорту необходимо готовить профильных юристов, чтобы квалифицированно решать вопросы, подобные отстранению российской легкоатлетической сборной от участия в международных соревнованиях.

«На данный момент большинство спортивных федераций и спортсменов, когда им нужно привлекать юристов для рассмотрения споров в международных судах, пользуются услугами иностранных юристов. В то время как российские спортивные юристы давно существуют и успешно готовятся на базе тех же МГЮА, ВШЭ или самостоятельно.

На мой взгляд, у нас нет недостатка в спортивных юристах. Другое дело, что не все ситуации можно решить только юридическим путём. На мой взгляд, ситуация с российским спортом уже давно перешла ту грань, где всё можно было решить юридически. По-моему, это перешло уже в политическую плоскость. Безусловно, юристы могут защищать и помогать, но на данный момент это уже больше политический вопрос», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дмитрий Медведев
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