Ибрагим Кадиев стал чемпионом России по вольной борьбе в весе до 86 кг

Борец вольного стиля Ибрагим Кадиев из Дагестана стал чемпионом России в весе до 86 кг. В финальной схватке он оказался сильнее Малика Шаваева из Кабардино-Балкарии.

Ибрагим Кадиев по пути к финалу сенсационно выиграл у трёх действующих чемпионов России — Усманова, Багаева и Валиева. В прошлом году они боролись в категориях до 79, 86 и 92 кг соответственно.

Бронзовые медали выиграли представители Республики Дагестан Ахмед Усманов и Магомед-Тагир Ханиев.

Чемпионат России по вольной борьбе — 2024

До 86 кг:

1. Ибрагим Кадиев (Республика Дагестан).

2. Малик Шаваев (Республика Кабардино-Балкария).

3. Ахмед Усманов (Республика Дагестан) и Магомед-Тагир Ханиев (Дагестан).

Ранее Ахмед Идрисов и Анзор Закуев выиграли золотые медали в весовых категориях до 57 кг и 65 кг соответственно.

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.