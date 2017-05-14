Комиссаров выиграл Кубок России по парусному спорту в классе «Лазер»

В Сочи завершился Кубок России по парусному спорту. Участие в соревнованиях приняли 278 спортсменов. Официальный сайт ВФПС опубликовал список победителей Кубка России в олимпийских классах яхт (классы «470», «49-й», «49-й FX», RS:X, «Лазер», «Лазер-радиал» и «Накра 17»), Кубка России (классы «420», «Лазер-радиал» (мужчины) и «29-й») и Всероссийских соревнования (класс «Лазер 4.7»).

Парусный спорт. Кубок России. Сочи. Список победителей

«Лазер» — Сергей Комиссаров (Долгопрудный).

«Лазер-радиал» — Даниил Крутских (Санкт-Петербург) и Екатерина Моргун (Краснодар).

«Лазер 4.7» — Владимир Новосёлов (Санкт-Петербург) и Мария Истратова (Владивосток).

«470» — Кристиан Чех/Максим Черенков (Анапа) и Алиса Франик/Екатерина Столбнева (Сочи).

«420» — Илья Гайдаенко/Богдан Шабаев (Владивосток) и Софья Бугакова/Лидия Яшина (Сочи).

«49-й» — Константин Носов (Владивосток)/Александр Гайдаенко (Санкт-Петербург).

«49-й FX» — Анастасия Могильная/Яна Стоколесова (Тольятти).

«29-й» — Дмитрий Лаздин/Дмитрий Арасланов (Тольятти) и Анастасия Сумарокова/Диана Сабирова (Тольятти).

RS:X — Иван Шохов (Сочи) и Ольга Горбатых (Севастополь).

«Накра 17» — Максим Семенов/Алина Щетинкина (Тольятти).