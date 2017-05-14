Суворова стала пятой на этапе Кубка мира по велоспорту-BMX в Бельгии

Сборная России по регби-7 проиграла австралийцам на старте этапа МС в Париже

Муллина: очень рада, что в первом старте справилась с нервами и сном

Елфутина вышла в полуфинал ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

Российские регбисты проиграли команде Фиджи на этапе Мировой серии в Париже

Елфутина пробилась в финал ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

Шубенков — 5-й в беге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае

Елфутина завоевала серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

Шубенков: все соперники встретили меня очень доброжелательно

Дзюдоисты РФ завоевали пять золотых наград в первый день Кубка Европы

Российские регбисты сыграли вничью с командой Самоа на этапе МС в Париже

Маньонга выиграл прыжки в длину на этапе БЛ в Шанхае с рекордом лиги

Манагарова: медали, кубок – это в первую очередь для болельщиков

Непомнящий и Дин Лижень победили во 2-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Нортуг: нужно быть осторожным, когда достигну хорошей формы

Шпажист Фичера выиграл этап Кубка мира в Париже, Анохин — седьмой

Саблистка Егорян завоевала бронзу на этапе КМ в Тунисе, уступив Харлан

Егорян: бронза в Тунисе — не самый плохой результат

Боброва: Медведев обещал решить важные проблемы в спорте

Петухов: в +34 в спортзале — это не как Шипулин с пейзажами или Крюков по горам

Мутко: надеюсь, федерация лёгкой атлетики уже в конце года вернётся в IAAF

Маслова стала восьмой в КЮРе Большого приза на турнире по выездке в Мангейме

Комиссаров выиграл Кубок России по парусному спорту в классе «Лазер»

Легкоатлеты Саранцев и Громышева победили на Кубке России по многоборью в Сочи

Английский клуб «Сарацинс» второй год подряд выиграл регбийный Кубок чемпионов

Мутко: 17-18 мая совет учредителей ВАДА может принять решение по РУСАДА

Созыкин и Грибанов заняли шестое место на ЧЕ по парусному спорту в классе «470»

Зидан, Бензема, Блан и Эстанге поддержали заявку Парижа на ОИ-2024

Российские регбисты проиграли канадцам в турнире за 9-16-е места на этапе МС

Домрачева: биатлон – это намного больше, чем бег на лыжах и стрельба

«Газпром-Югра» обыграл «Тюмень» и пробился в полуфинал ЧР по мини-футболу

Гимнастка Бравикова победила в многоборье на соревнованиях в Португалии

«Сибиряк» выиграл у «Прогресса» и стал третьим полуфиналистом ЧР по мини-футболу

Российские регбисты победили кенийцев в турнире за 9-16-е места на этапе МС

Российские «художницы» завоевали серебро в многоборье на турнире в Португалии

Американскую легкоатлетку Оливер дисквалифицировали на год за допинг

Ласицкене: мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой лёгкой атлетики

Дзюдоисты РФ завоевали пять золотых наград во второй день этапа Кубка Европы

Суворова стала пятой на этапе Кубка мира по велоспорту-BMX в Бельгии

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

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