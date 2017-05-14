Суворова стала пятой на этапе Кубка мира по велоспорту-BMX в Бельгии

В Хойсден-Зорльдере (Бельгия) прошёл третий этап Кубка мира по велоспорту-ВМХ. Победы одержали американец Коннор Филдс и колумбийка Марианна Пайон. Россиянки Наталья Суворова и Ярослава Бондаренко заняли пятое и седьмое места соответственно. Александр Катышев стал 13-м.
Велоспорт-ВМХ. Кубок мира. Третий этап. Хойсден-Зольдер. Мужчины
1. Коннор Филдс (США).
2. Дэйв ван дер Бург (Нидерланды).
3. Эдзус Трейманис (Латвия)…
13. Александр Катышев (Россия)…
23. Евгений Комаров (Россия)…
43. Павел Малышенков (Россия)…
59. Евгений Клещенко (Россия)…
124. Михаил Раюшкин (Россия)…
142. Константин Галямов (Россия)…
180. Илья Бескровный (Россия).
Женщины
1. Марианна Пайон (Колумбия).
2. Симона Кристенсен (Дания).
3. Стефани Эрнандес (Венесуэла)…
5. Наталья Суворова (Россия)…
7. Ярослава Бондаренко (Россия)…
11. Наталья Афремова (Россия)…
30. Варвара Овчинникова (Россия).