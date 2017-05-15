Авербух: при всём таланте Радионовой я решил сотрудничать только с Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что в женском одиночном катании намерен сотрудничать только с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, поэтому отклонил предложение Елены Радионовой. Также серебряный призер Олимпийских игр 2002 года является постановщиком программ Максима Ковтуна.

«Могу вам сказать, что на данный момент у нас поставлено больше половины произвольной программы для Жени. После её возвращения из отпуска мы доделаем произвольную и возьмёмся за короткую. В приоритете у меня, конечно, Евгения Медведева. Мне поступали предложения от различных фигуристок, в том числе и от Лены Радионовой. Но при всём её большом таланте в женском одиночном катании я сотрудничаю только с Женей Медведевой несмотря ни на что.

С Максимом Ковтуном мы начали сотрудничество по короткой программе, планируем ставить и произвольную программу. В прошлом сезоне я ставил ему короткую программу, а в этом мы продолжили сотрудничество", — цитирует Авербуха «Р-Спорт».