Чех: в КР по парусному спорту мы гонялись не на пределе возможностей

Андрей Акименко и Ян Чех прокомментировали свои победы в Кубке России по парусному спорту в Сочи. Акименко и Борис Кучеренко стали лучшими в классе «470-й», а Чех с Иваном Зотовым — в классе «49-й».

«Мы с Борей пока что только две регаты гоняемся вместе, поэтому сейчас в первую очередь работаем над командными взаимодействиями. У нас у обоих уже было по две победы в Кубке, но в других экипажах, и этот — особенный. Конкуренция в нашем классе достаточно высокая, поэтому бороться было интересно. Цель номер один на сезон — чемпионат России в конце сентября», — сказал Акименко.

«Честно признаюсь: мы гонялись не на пределе возможностей, отстраивали и изучали возможности новой матчасти, спасибо академии. У нас обоих это уже третья по счёту победа в Кубке. Событие получилось интересным в плане конкуренции — появились молодые спортсмены, которые постепенно начинают наступать на пятки. Для нас Кубок России — важный этап подготовки к чемпионату Европы в Киле и чемпионату мира в Порту», — сообщил Чех.