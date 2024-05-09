24-летний Пелайо Санчес стал победителем 6-го этапа «Джиро д’Италия» — 2024

24-летний испанский велогонщик Movistar Пелайо Санчес выиграл шестой этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Для Санчеса это первая в карьере победа в рамках итальянского Гранд-тура.

Интересно, что отрыв от большой группы, который позволил Санчесу одержать победу, случился лишь через 92 км после старта, его организовал Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step). Именно Алафилипп, Сагчес и Люк Плапп разыграли спринт. Пелайо начал его за 200 м до финиша.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». Шестой этап. Раполано-Терме, 180 км:

1. Пелайо Санчес (Испания, Movistar) – 4.01,08 секунды;

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Soudal Quick-Step) – то же время;

3. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) + 0,01;

4. Андреа Пикколо (Италия, EF Education – EasyPost) + 0,24;

5. Хонатан Нарваэс (Эквадор, INEOS Grenadiers) + 0,29;

6. Лука Мезгец (Словения, Jayco AlUla)…

18. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates).

Отметим, что по итогам шестого этапа двукратному чемпиону «Тур де Франс» Тадею Погачару удалось сохранить розовую майку лидера.

Генеральная классификация «Джиро д’Италия» после шестого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 23.20,52;

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46;

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47.