Путин провёдет в Краснодаре совет по развитию спорта и встретится с Инфантино

Президент РФ Владимир Путин проведёт в Краснодаре заседание совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что на заседании будут рассмотрены меры по развитию системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.

«Участники встречи также обсудят национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почётный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ходе поездки Владимир Путин встретится с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино.