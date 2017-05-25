ФВСР не будет оспаривать дисквалификацию велогонщицы Антошиной

Федерация велосипедного спорта России не будет оспаривать дисквалификацию велогонщицы Татьяны Антошиной, так как она подписала соглашение о признании нарушений и отказе от оспаривания санкций. Накануне стало известно, что Международный союз велосипедистов дисквалифицировал Антошину на 4 года с 4 июля 2016 года. Допинг-пробы А и В спортсменки показали наличие запрещённого препарата.

«Федерация не видит возможности подачи апелляции в данном деле», — сообщил представитель федерации в интервью «Интерфаксу».