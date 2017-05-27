Женская сборная Москвы выиграла чемпионат России в ските

Команда Москвы в составе Анастасии Крахмалевой, Натальи Виноградовой и Анастасии Годованец победила в ските на командном чемпионате России по стендовой стрельбе, который проходит в спортивном комплексе «Лисья нора».

Москвички поразили 200 мишеней из 225 возможных. Второе место заняла первая команда Татарстана (Ландыш Кварталова, Альбина Шакирова, Алина Фазылзянова), поразившая 194 мишени. Третьей стала вторая команда Татарстана (Зиля Батыршина, Регина Шакирова, Екатерина Филимонова), спортсменки которой также поразили 194 мишени.

Личный турнир в зачёт первенства страны выиграла Крахмалева, показавшая лучшие результаты в квалификации (73 из 75) и финале (51 из 60).