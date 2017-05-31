Женская команда Липецкой области победила в трапе на командном ЧР

Юлия Туголукова, Зоя Смыкова и Татьяна Барсук, представляющие Липецкую область, одержали победу в трапе на командном чемпионате России по стендовой стрельбе в Икше. Вторыми стали спортсменки из Москвы, а замкнули тройку призёров представительницы Татарстана.
Стендовая стрельба. Командный чемпионат России. Икша
Женщины. Трап
1. Липецкая область (Юлия Туголукова, Зоя Смыкова, Татьяна Барсук) — 203.
2. Москва (Наталья Звягинцева, Мария Волкова, Наталья Чистова) — 203.
3. Татарстан (Екатерина Субботина, Екатерина Рабая, Лилия Валеева) — 195.
Всероссийские соревнования. Личный турнир
1. Лия Шарыпова (Челябинская область) — 44.
2. Юлия Туголукова (Липецкая область) — 42.
3. Юлия Савельева (Липецкая область) — 34.