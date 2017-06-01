Исинбаева: эмоции остались в прошлом, когда выражала ровно то, что чувствовала

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в эфире программы «Все на матч» прокомментировала свой уход с должности главы наблюдательного совета РУСАДА, рассказав о своих достижениях на этом посту. Назначение Исинбаевой изначально не устроило ВАДА, так как спортсменка резко и эмоционально критиковала отстранение российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016.

«Я научилась работать с людьми, слушать их, воспринимать, анализировать сказанное, делать свои выводы. Эмоции остались в прошлом. Сегодня я не имею права что-то эмоционально высказывать, потому что могу навредить не то что себе, а нашей стране. Конечно, каждое моё слово, каждая цитата и эмоция рассматриваются под микроскопом не только в России, но и, главное, за рубежом. Поскольку я явлюсь членом МОК и наблюдательного совета РУСАДА, то должна работать, прежде всего, не в своих интересах, а в интересах российского и мирового спорта, на благо наших спортсменов и спортсменов в мире. Это приоритет, задача и новая работа.

В прошлом году каждый спортсмен пытался защищаться, как может. И я в том числе, поскольку понимала, что лишаюсь права выступить на Играх, — совершенно незаслуженно, несправедливо. На тот момент выражала ровно то, что чувствовала. На сегодняшний день, конечно же, я другая. Занимая пост председателя наблюдательного совета, прекрасно отдавала себе отчёт в том, что я больше не имею права позволять себе такие эмоциональные высказывания. Совершенно спокойно и трезво оценивала ситуацию, и все решения на совете всегда была взвешенными.

Те решения, которые мы принимали сегодня, должны быть одобрены ВАДА, специальной комиссией. Сложно говорить о том, что будет дальше, поскольку этого никто не знает. Но всё, что от нас требовалось сегодня, мы сделали. Надеемся, принятые нами решения будут рассмотрены положительно", — сказала Исинбаева.