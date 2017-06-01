Мутко: IAAF — самая «продвинутая» организация по борьбе с допингом

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение IAAF отклонить заявки 28 российских спортсменов на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

«IAAF — это самая «продвинутая» международная организация по борьбе с допингом и самая «транспорентная и честная», поэтому с ними дискуссии бесполезно вести. Всё встанет на свои места, я уверен. Нельзя всю жизнь бесконечно предъявлять претензии, не говоря, в чём они.

Сейчас одним из локомотивов станет признание нашей антидопинговой организации. Когда она станет независимой, вернётся доверие. В последние полтора года чувствуется абсолютное доверие к российскому спорту. Эти два года не мы же себя тестируем. Все доказали давно, что российские спортсмены чистые. Во всех международных спортивных организациях это давно все понимают. Надо как-то условно зачехлить эту тему. Но как? Если есть определённое политическое давление из общественных организаций и федераций, таких как федерация лёгкой атлетики. Она неспособна сама принять решение. К сожалению. Придумают себе про наше паралимпийское движение. Придумают, как сказал Лукин, что мы должны поменять культурный код, культуру. Это бесконечность.

В середине июня приедут представители международной федерации лёгкой атлетики с независимой комиссией. Ещё раз поизучают, мы с ними встретимся, расскажем, что сделано, покажем наших спортсменов. Захотят – пусть встречаются, тестируют ещё на год. Что такого, когда спортсмен не выступает на международных стартах и ему не объясняют почему. Его тестируют-тестируют, а мы тратим деньги", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.