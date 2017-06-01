Команды Липецкой области и Москвы победили на ЧР по стендовой стрельбе в трапе

Победителями командного чемпионата России по стендовой стрельбе, который завершился сегодня в подмосковном спортивном комплексе «Лисья нора», стали мастера спортсмены из Липецкой области Максим Смыков и Татьяна Барсук. В квалификации они поразили 89 мишеней из 100 возможных. Их соперником в полуфинале стала ещё одна команда Липецкой области — Алексей Гуляев и Юлия Туголукова, поразившие в квалификации 91 мишень. Финальную стрельбу выиграли Смыков и Барсук – 45:43. Бронзу завоевали стрелки из Татарстана Артём Копыстынский и Светлана Крашенинникова (90 мишеней в квалификации).

В трапе у мужчин первые два места заняли московские команды. Чемпионами России стали Алексей Алипов, Павел Гуркин и Денис Зотов, поразившие 359 мишеней из 375 возможных. Вторыми — Максим Кабацкий, Никита Егоров и Виктор Васичкин (350 мишеней). Такой же результат показали спортсмены из Липецкой области Максим Смыков, Виктор Веретин и Алексей Гуляев, но они уступили москвичам по результатам последней серии.

Чрезвычайно упорной получилась борьба за первенство на личных Всероссийских соревнованиях. Одинаковые результаты в квалификации и финале показали спортсмены из Липецкой области Максим Смыков и Илья Виноградов. Исход противостояния решила перестрелка, сильнее в которой был Смыков — 7:6.