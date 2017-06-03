Данилова и Д. Полянский стали чемпионами России 2017 года по триатлону

В Ижевске определились чемпионы России 2017 года по триатлону. У женщин на олимпийской дистанции (плавание – 1500 м, велогонка – 40 км, бег – 10 км) победу одержала Елена Данилова, более чем на минуту опередившая ближайшую конкурентку Анастасию Абросимову. Бронзовым призёром стала Мария Шорец.

У мужчин на аналогичной дисциплине победил бронзовый призёр чемпионата мира — 2012 Дмитрий Полянский, опередивший на 30 секунд своего младшего брата Игоря. Третьим финишировал Денис Васильев.

Триатлон. Чемпионат России

Женщины

1. Елена Данилова – 2:16.44.

2. Анастасия Абросимова – отставание 1.04.

3. Мария Шорец – +2.12.

4. Анастасия Васильева – +7.31.

Мужчины

1. Дмитрий Полянский – 1:57.30.

2. Игорь Полянский – отставание 0.30.

3. Денис Васильев – +0.41.

4. Александр Брюханков – +1.11.

5. Владимир Турбаевский – +2.10.

6. Антон Козлов – +2.20.

7. Андрей Брюханков – +2.55.