«Брага» завоевала кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

Португальская «Брага» выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходил в Назаре. В финале хозяева песка обыграли украинский «Артур Мьюзик» со счётом 8:5.

Первый период остался за украинцами, но во втором отрезке встречи «музыканты» ни разу не сумели поразить ворота соперника, позволив «Браге» выйти вперёд. В третьем периоде хозяева забили ещё трижды, а украинцы ответили только одним голом. В составе «Браги» дубли оформили Джордан и Бокинья, у «Артур Мьюзик» хет-трик на счету Олега Зборовского.

«Брага» выиграл трофей, «Артур Мьюзик» второй раз подряд стал серебряным призёром, бронзу завоевал московский «Локомотив».

Кубок европейских чемпионов — 2017. Назаре, Португалия

Финал

«Брага» (Португалия) — «Артур Мьюзик» (Украина) — 8:5 (2:4, 3:0, 3:1).