«Локомотив» взял бронзу Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Московский «Локомотив» в матче за бронзовые медали Кубка европейских чемпионов, который проходит в Назаре (Португалия), победил саратовскую «Дельту» со счётом 5:4. Игор открыл счёт уже на первой минуте, но Фернандо в концовке стартового периода восстановил равновесие. Второй период прошёл под диктовку «Локомотива». Наверстать упущенное в третьем отрезке матча «Дельта» уже не смогла. «Локомотив» довёл дело до победы и завоевал бронзовые награды.

За титул поспорят португальская «Брага» и украинский «Артур Мьюзик».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов — 2017. Назаре, Португалия

Матч за третье место

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Дельта» (Саратов, Россия) – 5:4 (1:1, 4:1, 0:2).

Голы: Фернандо, 11, Лима, 14, Шайков, 18, Никоноров, 20, Макаров, 24 — Игор, 1, 32, Панкратов, 18, Яно, 32.