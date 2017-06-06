Карлсен выиграл блиц-турнир жеребьёвки Norway Chess

В Ставангере с 5 по 17 июня в пятый раз проходит турнир Norway Chess. Десяти супергроссмейстерам предстоит сыграть по круговой системе. Среди участников чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американцы Уэсли Со и Хикару Накамура, россияне Владимир Крамник и Сергей Карякин.

5 июня состоялся блиц-турнир жеребьёвки. Его победителем стал Карлсен, набравший 7 очков из 9. Второе и третье место поделили Накамура и Левон Аронян из Армении – по 5,5 очка. В активе обоих российских гроссмейстеров по 4,5 очка.

Матчи основного турнира начнутся 6 июня.