Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, носившая до замужества фамилию Кучина, победила на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Риме. Спортсменка выступала под нейтральным флагом. Второе место заняла полька Камила Лицвинко, а замкнула тройку призёров украинка Юлия Левченко.

Лёгкая атлетика. Этап «Бриллиантовой лиги». Рим, Италия

Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (нейтральный спортсмен) — 2,00 м.

2. Камила Лицвинко (Польша) — 1,96 м.

3. Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м.