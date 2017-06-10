Ефимова и Пригода вышли в финал этапа «Маре Нострум» в Монако с лучшим временем

В Монте-Карло стартовал первый этап плавательной серии «Маре Нострум». Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова в квалификации на дистанции 100 метров брассом показала результат 1.08,31 и вышла в финал А с лучшим временем. Ещё одна россиянка Вера Калашникова также пробилась в главный заплыв, став восьмой (1.12,90), а Вероника Кучеренко заняла 10-е место в квалификации (1.13,07) и выступит в финале В.



На дистанции 200 метров брассом среди мужчин квалификацию выиграл россиянин Кирилл Пригода (2.13,44), а его соотечественник Андрей Николаев прошёл в финал А с шестым результатом (2.17,96).

На дистанции 100 м кролем в решающий заплыв отобрался Никита Лобинцев (третий – 49,90), а на 100 м баттерфляем – Светлана Чимрова (вторая – 58,03) и Анастасия Гуженкова (восьмая – 1.00,57).