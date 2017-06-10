Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ефимова и Пригода вышли в финал этапа «Маре Нострум» в Монако с лучшим временем

10 июня 2017, суббота. 12:10. Другие

В Монте-Карло стартовал первый этап плавательной серии «Маре Нострум». Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова в квалификации на дистанции 100 метров брассом показала результат 1.08,31 и вышла в финал А с лучшим временем. Ещё одна россиянка Вера Калашникова также пробилась в главный заплыв, став восьмой (1.12,90), а Вероника Кучеренко заняла 10-е место в квалификации (1.13,07) и выступит в финале В.

На дистанции 200 метров брассом среди мужчин квалификацию выиграл россиянин Кирилл Пригода (2.13,44), а его соотечественник Андрей Николаев прошёл в финал А с шестым результатом (2.17,96).

На дистанции 100 м кролем в решающий заплыв отобрался Никита Лобинцев (третий – 49,90), а на 100 м баттерфляем – Светлана Чимрова (вторая – 58,03) и Анастасия Гуженкова (восьмая – 1.00,57).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кирилл Пригода Никита Лобинцев Юлия Ефимова
Новости. Другие
10 июня 2017, суббота
12:10 Ефимова и Пригода вышли в финал этапа «Маре Нострум» в Монако с лучшим временем
11:37 Крамник и Со победили в фермерском троеборье на турнире в Ставангере
10:39 Якушев: пока трудно делать заявления по поводу финала КМ по биатлону в Тюмени
10:10 Регбист австралийского клуба «Ворринга» скончался во время матча
10:00 12 июня в «Сокольниках» состоится «Большая тренировка «Матч!»
09:15 Болт: у меня нет цели побить мировые рекорды до завершения карьеры
09:00 В «Лужниках» пройдёт Красочный забег
00:49 Тутберидзе: для Загитовой образцом для подражания является Медведева
00:35 Загитова: если другие делают что-то лучше меня, стараюсь сделать то же ещё лучше
00:29 Конева: какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?
00:26 Журова: IAAF демонстрирует русофобские настроения высочайшего уровня
00:02 Самохина: как показал результат матча, в перерыве сделали правильные выводы
9 июня 2017, пятница
23:51 Мутко: коллективные меры наказания — это контрпродуктивно
23:22 Трефилов: поляки сначала тихо-тихо подкрадываются, а затем показывают зубы
23:13 Матлаков и Джобава лидируют на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром
22:23 Елфутина вышла на третье место после 4-го дня финала Кубка мира в классе RS:X
22:14 Усманов: сбылась моя самая большая мечта
21:46 Стрелки Дрягин и Вдовина выиграли этап Кубка мира в Габале
21:32 Екимов: российским велогонщикам по силам побороться за медали ОИ в новых видах
21:22 Тяжёлая атлетика может быть исключена из ОИ-2024, если не решит проблему допинга
19:52 Женская сборная России обыграла Польшу в отборе на ЧМ-2017
19:51 Фульсан выиграл шестой этап веломногодневки «Критериум Дофине»
19:41 Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут выбраны одновременно
19:21 ВАДА прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков
18:14 По решению МОК в программе ОИ-2020 будет больше молодёжных и смешанных видов
17:42 Лебедева: спортсмен, имеющий нейтральный статус, всё равно имеет гражданство
17:35 Сборная России отправилась на любительский чемпионат Европы по мини-футболу
16:57 Перова вышла в финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье
15:58 Ласицкене: у меня есть силы и настроение, чтобы прыгать, а результат придёт
15:43 Российские лучницы поспорят за бронзу этапа Кубка мира в Анталье
15:04 Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, обыграв китаянок
14:06 А. Печёнкин: цели на сезон максимальные, но для начала надо справиться с собой
13:54 Шестерикова: сезон для меня сложился неудовлетворительно, не хватило физики
12:26 Борзаковский: россияне должны выступать без триколора, иначе будут санкции IAAF
12:17 Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
11:12 Старых: вернуться к соревнованиям мне помогли воля к победе и поддержка родных
11:04 Осло отозвал заявку на проведение матча за мировую шахматную корону — 2018
10:55 Борцы Сурков, Власов и Абачараев лидируют в рейтинге UWW
10:48 Назаров: если Ласицкене немного отдохнёт, то может установить личный рекорд
09:44 Хассан, Схипперс, Рёлер победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
09:41 Елфутина — пятая после третьего дня финала Кубка мира в классе RS:X
09:32 Новикова победила на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км
09:25 Болт: после гибели Мэйсона я не мог тренироваться две с половиной недели
09:17 Клевцов: считаю, что сбившийся график помешал Шубенкову в Риме
09:14 Клишина: даже не представляете, как грустно приезжать на соревнования одной
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017