Рашидов стал чемпионом России по вольной борьбе в категории до 61 кг

Гаджимурад Рашидов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, победив на национальном первенстве в Назрани. В финале Рашидов взял верх над Виктором Рассадиным. Поединок завершился со счётом 3:3, но победа была присуждена Рашидову по последнему результативному действию.

Бронзовые медали завоевали Ислам Дудаев, победивший в схватке за третье место Шамиля Омарова (6:5), и Бекхан Гойгереев, оказавшийся сильнее Ахмеда Чакаева (7:2).

Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань

До 61 кг

1. Гаджимурад Рашидов (Дагестан – Москва).

2. Виктор Рассадин (Якутия – Крым).

3. Бекхан Гойгереев (Чечня – Дагестан) и Ислам Дудаев (Чечня).