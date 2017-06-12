Большаков и Крапивина выиграли ЧР по плаванию в открытой воде на дистанции 16 км

В акватории Таманского залива в районе посёлка Сенной Краснодарского края завершился чемпионат России по плаванию в открытой воде. На дистанции 16 км победы одержали Сергей Большаков и Анастасия Крапивина. Они, а также серебряные призёры Евгений Дратцев и Валерия Ермакова по условиям отбора квалифицировались на чемпионат мира, где будут плыть дистанцию 25 км.
Плавание в открытой воде. Чемпионат России. Краснодарский край
Мужчины. 16 км
1. Сергей Большаков (Удмуртия) – 3:14.03,4.
2. Евгений Дратцев (Московская обл. – Ярославская обл.) – 3:14.06,2.
3. Артём Мамушкин (Тульская обл.) – 3:15.25,4.
Женщины. 16 км
1. Анастасия Крапивина – 3:31.42,1.
2. Валерия Ермакова (Московская обл. – Липецкая обл.) – 3:31.44,3.
3. Ольга Козыдуб (ХМАО-Югра) – 3:32.37,7.