Курамагомедов: открытая борьба — стихия Рашидова

Гаджимурад Рашидов, который впервые стал чемпионом России по вольной борьбе в категории до 61 кг, является воспитанником школы чемпиона мира 1997 года Курамагомеда Курамагомедова. Победу ученика прокомментировал наставник.

«Когда я только познакомился с Гаджимурадом, сразу понял — у него большое будущее. Психологически устойчив, морально готов, но пока молодой. Попав в сборную команду, он стал прибавлять ещё стремительнее. Мы знаем его потенциал, и есть уверенность, что в этом цикле он будет регулярно заявлять о себе. Чтобы выигрывать, ему нужно бороться. Зачастую в конце схватки он стоит — и нужно это искоренять, уходить от этого. Открытая борьба — его стихия. Если всё будет хорошо, он поедет на Олимпиаду в Токио. И я тоже поеду! Не зря же я каждый день хожу в зал, тренируюсь… В Рио отбираться не захотел, а в Токио я ещё не был», — приводит слова Курамагомедова пресс-служба ФСБР.