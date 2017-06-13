Мамиашвили: переймем у футболистов успешный опыт паспорта болельщика

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал попытку сорвать схватки в первый день чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Магасе.

«Борцам, тренерам и специалистам созданы все условия для решения задач, которые они сами себе поставили на чемпионат России. Хочу выразить слова благодарности главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову от всей борцовской семьи за великолепную организацию турнира. А что касается одного инцидента, то есть категория людей, которые преследуют другие цели. Они приезжают вовсе не поболеть и не проявить своё мастерство и волю. Но их попытка cорвать схватки чемпионата России в Магасе была эффективно и быстро локализована. Сегодня на первом заседании Наблюдательного совета ФСБР обсуждался проект нового дисциплинарного кодекса, предусматривающий санкции за такие нарушения вплоть до снятия турнира всей команды. В ближайшие месяцы он будет доработан. Мы будем вынуждены внедрить и паспорт болельщиков, переймем этот успешный опыт у футболистов», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.