Сборная России заняла последнее место на этапе Кубка наций по конкуру в Польше

В Сопоте (Польша) прошёл пятый этап Кубка наций по конкуру во втором европейском дивизионе. Участие в соревнованиях приняли 13 национальных сборных. Россию представляли Александр Белехов, Наталья Белова, Валерия Соколова и Владимир Белецкий.

Спортсмены выступали в маршруте в два гита с перепрыжкой с высотой препятствий до 160 см. По итогам двух гитов наименьшее количество штрафных очков заработали сборные США и Нидерландов — по 13. Победу сборной США принесла Лаура Краут, ставшая лучшей в перепрыжке — 36,29 секунды; 4 штрафных очка.

Голландцы стали вторыми, португальцы — третьими (18 штрафных очков).

Первый гит смогли завершить лишь трое россиян: Белехов на Бивальди и Соколова на Лу Лу— по 6 штрафных очков, у Белецкого на Фалконе — 31. Белова на Козимо до финиша не добралась. В итоге сборная России с 43 штрафными очками заняла последнее, 13-е место.