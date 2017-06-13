Сборная России проведёт решающий матч в группе на Мини-Евро по футболу 6х6

13 июня в 16:00 по московскому времени начнётся решающий матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 6х6 в Брно (Чехия), в котором любительская сборная России сыграет с командой Испании.



После двух туров все четыре команды группы С набрали одинаковое количество очков. В первом туре Словакия разгромила со счётом 5:0 Испанию, а Россия уступила Турции — 1:2.



Однако во втором туре подопечные Дмитрия Смирнова переиграли Словакию (2:1) благодаря голам Валерия Лихобабенко и Михаила Меркулова, а испанцы были сильнее Турции (3:2).



Для гарантированного выхода из группы сборной России нужно выиграть в последнем туре, впрочем, почти наверняка место в 1/8 финала гарантирует и ничья, поскольку в плей-офф выходят четыре команды из шести занявших третьи места в своих квартетах.

Матч сборной России можно будет посмотреть в прямом эфире.