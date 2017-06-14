Валиев: если бы не записался на борьбу, стал бы танцором

Владислав Валиев, одержавший победу на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани в весовой категории до 86 кг, поделился впечатлениями после завоевания золота и признался, что в детстве занимался танцами.

«Наверное, мне немножко обидно, что меня не включали в число фаворитов. Но когда говорили о других борцах, я думал, что не заслуживаю и должен доказать свою конкурентоспособность. Стремился выиграть чемпионат России. Я даже жеребьёвку не смотрел — понимал, что много соперников одного уровня, но не сомневался, что могу у всех выиграть.

В детстве я занимался танцами. Потом мне сказали выбрать что-то посерьёзнее. Я пришёл на соревнования по вольной борьбе, посмотрел, мне понравилось — после чего записался на тренировки. Если бы не было того золотого дня, думаю, стал бы танцором. Не последнюю роль в том, чтобы я стал борцом, сыграли мои родители. Они всегда поддерживали меня, уважали мой выбор. Я сам родом из села, и меня родители всегда отпускали на тренировки и освобождали от домашних забот. Кстати, победу на чемпионате России я бы хотел посвятить родителям. Также, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел, кто приехал в этот зал и поддерживал меня и всю нашу осетинскую команду», — цитирует Валиева официальный сайт ФСБР.