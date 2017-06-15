Садулаев: финал ЧР с Байцаевым — один из самых тяжёлых в моей карьере

Чемпионат России по вольной борьбе завершился возвращением на ковёр в новой весовой категории олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. До финала он убрал четверых соперников с общим счётом 43:0, но в финале испытал колоссальное противоборство, и его схватка с Владиславом Байцаевым по праву была признана лучшей на чемпионате России. Свой дебют и первый успех в полутяжелом весе прокомментировал сам Садулаев.

«Понимал, что переход в более тяжёлый вес не пройдёт безболезненно, но бороться оказалось труднее, чем я думал. Здесь просто так в ноги не пройдёшь, нужно мудрить, обыгрывать либо на скорости, либо подыскивать другие методы.

В начале финальной схватки я допустил ошибку. Да, пожалуй, поединок с Владиславым Байцаевым — один из самых тяжёлых в моей карьере. Да и не освоился я ещё в этом весе. Глобальная задача — чемпионат мира, но до этого ещё один старт будет. Всё-таки до чемпионата России я в последний раз боролся в августе прошлого года на Олимпиаде в Рио, мне нужна практика. Думаю, выступлю на турнире в Польше», — приводит слова Садулаева пресс-служба ФСБР.